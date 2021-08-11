Байден заявил, что не сожалеет о своем решении вывести войска из Афганистана

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что силы безопасности Афганистана должны сами сражаться за свою страну, а также отметил, что не сожалеет о решении вывести американские войска из республики.
"США подчеркивают, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая непосредственную поддержку с воздуха. <...>, но я не жалею о своем решении", – приводит слова Байдена ТАСС.
Американский лидер также добавил, что Вашингтон предоставит силам республики финансовую поддержку, продовольствие и необходимое оборудование.
"Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более 300 тысячам афганским военнослужащим. Афганские лидеры должны объединиться", – добавил президент США.
Байден также сообщил, что в результате операций в Афганистане были убиты и пострадали тысячи американцев.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что де-факто выводом своих войск из Афганистана Соединенные Штаты продемонстрировали безрезультатность 20-летнего военного вмешательства. Министр иностранных дел России также отметил, что миссия США в Афганистане провалилась и это все понимают.
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