В Пентагоне сообщили, что вывод войск США из Афганистана завершен более чем на 95%

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Процесс вывода американских войск из Афганистана завершен уже более чем на 95%, говорится в заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США. Об этом сообщает ТАСС.

"Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценке Центрального командования, мы завершили процесс вывода более чем на 95%", – говорится в сообщении.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что де-факто выводом своих войск из Афганистана США продемонстрировали безрезультатность 20-летнего военного вмешательства.

Вечером 3 июля осложнилась обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург в Афганистане. Они были полностью захвачены радикалами. Кроме того, в ходе боестолкновений была захвачена погранкомендатура "Овез" уезда Хохон, в результате чего более 300 афганских пограничников, отступая, перешли на территорию Таджикистана.