Эксперт поддержал заявление Лаврова о провале миссии США в Афганистане

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев согласился с тем, что выводом войск из Афганистана Вашингтон признал провал операции. Об этом сообщает RT.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что де-факто действия США продемонстрировали безрезультатность 20-летнего военного вмешательства.

Рогулев напомнил, что Вашингтон фактически заключил сепаратный мир с "Талибаном" (террористическая организация запрещена на территории РФ), не принимая во внимание точку зрения правительства Афганистана.

"И заявили о том, что они будут выводить войска. Что это означает? Это означает, что те, с кем они боролись на протяжении 20 лет, победили", – подытожил специалист.

Рогулев указал на тот факт, что гражданская война в Афганистане после вывода американских войск только усилилась, существует угроза свержения правительства. Действия США эксперт назвал "бегством" и выразил сожаление, что не были предприняты заблаговременные меры поддержки страны.

Вечером 3 июля осложнилась обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург в Афганистане. Они были полностью захвачены радикалами. Кроме того, в ходе боестолкновений была захвачена погранкомендатура "Овез" уезда Хохон, в результате чего более 300 афганских пограничников, отступая, перешли на территорию Таджикистана.