Лавров ответил на вопрос о вводе в Афганистан российских войск

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Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что ответ очевиден.

"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", – сказал он, выступая с лекцией в Дальневосточном федеральном университете.

Он также заявил, что в Афганистане растет угроза террористических нападений в свете вывода войск США. Вашингтон же таким решением, считает Лавров, признал свое поражение в этой стране.

Глава МИД РФ также подчеркнул, если произойдет нападение на Таджикистан со стороны границы с Афганистаном, ОДКБ незамедлительно обсудит этот инцидент.

Обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург в Афганистане осложнилась вечером 3 июля. Они были полностью захвачены радикалами. Кроме того, в ходе боестолкновений была захвачена погранкомендатура "Овез" уезда Хохон, в результате чего более 300 афганских пограничников, отступая, перешли на территорию Таджикистана.