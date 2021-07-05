Таджикистан мобилизует 20 тысяч военных запаса для укрепления границы с Афганистаном

Фото: ТАСС/Нозим Каландаров

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать армию для укрепления границы с Афганистаном. Об этом сообщается на сайте президента Таджикистана.

"Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах, граничащих с Афганистаном и Таджикистаном, Эмомали Рахмон поручил членам Совета безопасности Таджикистана, руководителям военных структур и правоохранительных органов принять конкретные меры. <…> Рахмон поручил министру обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы с Афганистаном", – говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства дал указание уделить особое внимание предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург в Афганистане осложнилась вечером 3 июля. Они были полностью захвачены радикальным движением "Талибан". Кроме того, в ходе боестолкновений была захвачена погранкомендатура "Овез" уезда Хохон, в результате чего более 300 афганских пограничников, отступая, перешли на территорию Таджикистана.

Ранее Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили напряженную ситуацию на таджикско-афганской границе. Президент заявил о готовности оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках организации Договора о коллективной безопасности.

