Путин и Рахмон обсудили напряженную ситуацию на таджикско-афганской границе

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в котором обсудил сложившуюся ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Путин заявил о готовности оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках организации Договора о коллективной безопасности.

Вместе с тем оба лидера выразили взаимный настрой на продолжение укрепления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также условились о поддержании контактов на различных уровнях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на обострение ситуации в Афганистане, Россия не планирует вводить туда свои войска.

Вечером 3 июля осложнилась обстановка на территории уездов Хохон и Шахрибузург в Афганистане. Они были полностью захвачены радикальным движением "Талибан". Кроме того, в ходе боестолкновений была захвачена погранкомендатура "Овез" уезда Хохон, в результате чего более 300 афганских пограничников, отступая, перешли на территорию Таджикистана.

