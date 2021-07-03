Пятеро бандитов нейтрализованы в ходе КТО в пригороде Нальчика

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В пригороде Нальчика во время контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы пятеро бандитов, передает Национальный антитеррористический комитет.

Уточняется, что среди гражданского населения никто не пострадал. Также жертв нет среди личного состава сил правопорядка.

"На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", – сказано в сообщении.

Ранее в части Нальчика был введен режим контртеррористической операции. Решение о введении режима КТО принял начальник УФСБ России по Кабардино-Балкарии генерал-майор Воронин.

