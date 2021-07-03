Режим КТО введен в Нальчике и Баксане

06:46
Фото: ИЦ НАК/ТАСС
Режим контртеррористической операции введен в части Нальчика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб в Кабардино-Балкарии.
Уточняется, что решение о введении режима КТО принял начальник УФСБ России по Кабардино-Балкарии генерал-майор Воронин.
"Принято решение о введении с 03 часов 15 минут 03 июля 2021 года правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова", – уточняется в заявлении.
Кроме того, с 05:20 режим КТО действует на территории Баксана и Баксанского района.
"Режим контртеррористической операции вводится также в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) – автодорога А-158 (Прохладный – Баксан) – западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) – пойма реки Баксан", – заключили в Оперштабе.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. В результате в частном доме удалось обнаружить бандита, который открыл огонь в ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: