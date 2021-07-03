Режим КТО введен в Нальчике и Баксане

Фото: ИЦ НАК/ТАСС

Режим контртеррористической операции введен в части Нальчика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб в Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что решение о введении режима КТО принял начальник УФСБ России по Кабардино-Балкарии генерал-майор Воронин.

"Принято решение о введении с 03 часов 15 минут 03 июля 2021 года правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова", – уточняется в заявлении.

Кроме того, с 05:20 режим КТО действует на территории Баксана и Баксанского района.

"Режим контртеррористической операции вводится также в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) – автодорога А-158 (Прохладный – Баксан) – западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) – пойма реки Баксан", – заключили в Оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. В результате в частном доме удалось обнаружить бандита, который открыл огонь в ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям.