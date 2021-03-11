Режим КТО ввели в Советском районе Махачкалы

10:48
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Режим контртеррористической операции введен в Советском районе Махачкалы, сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб региона.
Как уточняется, неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам при проверке данных о подготовке преступлений террористической направленности.
"11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы", – сказал собеседник агентства.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четверых членов террористической организации ИГ (запрещена в РФ), готовивших теракт возле здания правоохранительных органов.
При обыске у членов преступной группы нашли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и взрывное устройство. В телефонах боевиков обнаружили переписку с зарубежными координаторами террористической деятельности.
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