ФСБ предотвратила теракт в Тамбове

10:00
Фото: скриншот видео ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток в Тамбове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
"Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в квартире подозреваемого изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Согласно оперативным данным, молодой человек собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.
Мотивы, а также другие детали преступления не раскрываются. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, члены которой планировали теракты в Московском регионе. Во Владимирской области возбудили уголовное дело, в рамках которого установили и задержали участника группы. Речь идет о гражданине одной из стран Центральной Азии.
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