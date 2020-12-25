ФСБ предотвратила теракт в Тамбове

Фото: скриншот видео ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток в Тамбове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

"Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в квартире подозреваемого изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Согласно оперативным данным, молодой человек собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.

Мотивы, а также другие детали преступления не раскрываются. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, члены которой планировали теракты в Московском регионе. Во Владимирской области возбудили уголовное дело, в рамках которого установили и задержали участника группы. Речь идет о гражданине одной из стран Центральной Азии.