В РФ введут штрафы за упоминание террористических организаций без уточнений – СМИ

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В России введут административную ответственность за упоминание террористических организаций без уточнений о том, что они запрещены или ликвидированы, сообщает газета "Известия".

Госдума планирует принять соответствующий законопроект в апреле. СМИ уже несколько лет делают такие оговорки по рекомендации Роскомнадзора, однако наказание за отсутствие пояснения не предусмотрено.

Изменения хотят внести в статью 13.15 КоАП. За несоблюдение закона гражданам будет грозить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей, должностным лицам – от 4 до 5 тысяч, юрлицам – от 40 до 59 тысяч рублей.

С 2015 года Роскомнадзор рекомендовал в материалах СМИ сразу обозначать контекст и писать про террористические организации "запрещена на территории РФ". Тогда появился запрет на упоминание названия организации, внесенной Минюстом в список экстремистских, без ссылки на то, что ее деятельность запрещена в России. При этом структуры из списка ФСБ под этот закон не подпадают.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации ИГ, члены которой планировали теракты в Московском регионе. Во Владимирской области возбудили уголовное дело, в рамках которого установили и задержали участника группы. Речь идет о гражданине одной из стран Центральной Азии.