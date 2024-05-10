10 мая, 13:58Политика
Слуцкий предложил назначить Виктора Бута ответственным за авиацию в правительстве
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил назначить предпринимателя Виктора Бута ответственным за авиацию в правительстве РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Виктора Анатольевича Бута, мужественного человека, который не сломался в американских застенках, профессионала в сфере авиации, мы предложили бы в ведомство, которое будет заниматься авиацией. Я думаю, это укрепит правительство", – подчеркнул он.
Как считает глава ЛДПР, в ближайшем будущем решение о формировании авиапрома в качестве отдельного федерального ведомства будет иметь предметные основания.
В сентябре прошлого года Бут получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку. Он отметил, что баллотировался в заксобрание в связи с тем, что он разбирается в специфике промышленных предприятий региона.
Ранее в Госдуму внесли проект постановления о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Его кандидатуру предложил Путин. Днем 10 мая ГД обсудит вопрос на пленарном заседании.
10 мая Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным в Кремле. В ходе беседы президент РФ отметил, что было бы правильно, если бы Мишустин продолжил работу на посту председателя правительства. Он также выразил уверенность в том, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина.
Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ