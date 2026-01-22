В российских соцсетях завирусился тренд под названием "синдром старшей дочери"

В соцсетях завирусился тренд под названием "синдром старшей дочери". Пользователи рассказывают, как их жизнь изменилась с рождением младших и почему некоторым пришлось стать "второй мамой". О том, с чем связана такая тенденция и как проявляется в осознанном возрасте, рассказала Москва 24.

"Ты старшая, уступи"

Хештег #синдромстаршейдочери и его вариации стали заметным трендом в Сети. Только российские пользователи опубликовали более пяти тысяч видеороликов на эту тему.

В них девушки обсуждают, как и почему роль первого ребенка продолжает влиять на их взрослую жизнь – отношения, карьеру и повседневный быт.

Пользователи рассказывают, как после появления младших братьев и сестер родители переложили на них значительную часть ответственности по уходу и воспитанию, фактически лишив их собственного детства. Также многие отмечают, что, так как мамы и папы неосознанно считали их полноценными взрослыми, в отличие от второго ребенка, приходилось быть "буфером" в конфликтах между ними.



Например, в одном из видео перечисляются требования к старшей дочери: получить диплом, сделать карьеру, выйти замуж. В противовес этому у младшей только одна задача – по возможности проснуться в хорошем настроении.

Автор другого видео утверждает, что "самая уставшая душа в семье" – это не мама, папа, не младшие братья и сестры, а именно старшая дочь.

"Она стала второй мамой еще до того, как стала подростком. Ее учили ставить других на первое место", – поясняет пользователь.

В комментариях под видео пользователи не только шлют сообщения со словами поддержки, но и делятся собственным опытом.

"Я тоже была старшей, это порой, конечно, больно, но это же семья", "Это про меня. Сейчас у самой две дочери, и строго-настрого запретила говорить фразу: "Ну ты же старшая, будь умнее, уступи". Нет уж, они обе мои любимые девочки", – пишут девушки.

Также пользователи отметили, что иногда сами неосознанно перекладывают ответственность на старших детей.

"С моей дочкой тоже так случилось. Мы с мужем все в делах, а с ребенком с кем-то нужно сидеть", "Мама чуть ли не в роддоме вручила мне младшую сестру. Утром школа, а ночью я бегу с бутылочкой к младенцу. И так уже 27 лет "подтирания слюней", – говорится в постах.

При этом пользователи не только рефлексируют, но и стараются пошутить на эту тему. Например, в одном из видео показана зарисовка: "Как мама видит..." Под подписью "сыночки-корзиночки" – фотография двух щенят, а в пункте "старшая дочь" – фотокарточка кобры.

Не нужно быть родителем

"Синдром старшей дочери" хоть и не является научным термином, но представляет собой устойчивый феномен, формирующийся в детстве, рассказала Москве 24 психолог Полина Шаповалова.

"Он возникает, когда на девочку перекладывается часть родительской ответственности по воспитанию младших детей, от нее ожидают взрослого поведения, присмотра и даже регуляции конфликтов. По сути, она сама не успевает побыть ребенком", – отмечает специалист.

По мнению эксперта, синдром не остается в прошлом и продолжает влиять и на взрослую жизнь.



Полина Шаповалова психолог Усвоенные в детстве паттерны проявляются в виде гиперответственности, когда человек чувствует себя ответственным за чувства и эмоции других людей. Это приводит к стремлению угодить окружающим, поскольку свою ценность он начинает связывать исключительно с собственной полезностью.

Шаповалова отметила, что таким людям часто свойственен перфекционизм. По ее словам, самое тяжелое последствие – ощущение себя регулятором, ответственным за эмоциональное состояние или климат в семье, что создает огромное напряжение.

"Также есть не до конца сформированная собственная идентичность. Если детство прошло в заботе о других, человек не учится заботиться о своих чувствах и потребностях. Это приводит к трудностям в самоопределении, будь то выбор профессии или даже спутника жизни", – пояснила она.

Выход из этого состояния, по словам специалиста, начинается с осознания проблемы.

"Если есть возможность, лучше обратиться к специалисту. Если нет, то можно начать с того, чтобы чаще задавать себе вопросы: "Чего хочу я? Что нравится мне? Не беру ли я на себя ответственность за чувства других людей?" – объяснила психолог.

Шаповалова подчеркнула, что ключевым шагом будет осознать ситуацию, принять ее и начать постепенно отделять свои желания и потребности от чужих, разделять ответственность и не решать чьи-то проблемы без просьбы об этом.

"На первых порах это будет непросто, поскольку устоявшиеся паттерны поведения будут сопротивляться изменениям. Лучшим ориентиром для понимания собственных потребностей являются чувства и сигналы тела. Надо чаще прислушиваться к ним и не стараться оправдывать ожидания окружающих", – отметила она.

В момент, когда возникнет желание вновь взять на себя чужую ответственность, Шаповалова рекомендует применить психологическую технику.

"Нужно мысленно остановиться, досчитать до десяти, закрыть глаза и спросить себя: "Действительно ли я хочу это сделать? Что я сейчас чувствую?" – подчеркнула психолог.

В свою очередь, детский психолог Кира Макарова подчеркнула, что родителям стоит понимать: старший – тоже ребенок и основная ответственность за воспитание лежит исключительно на них.



Кира Макарова детский психолог Появление последующих детей – это решение мамы и папы, и старший не должен выполнять дополнительные обязанности. Что касается работы по дому, она должна естественно вытекать из семейного уклада, а не навязываться как строгий долг. Ребенок учится, глядя на организованных и ответственных родителей. Дом – это прежде всего любовь и безопасность, а не система строгих правил.

Эксперт напомнила, что старший ребенок нуждается в любви и внимании не меньше, а в период появления братьев и сестер – особенно. Независимо от возраста дети не должны вовлекаться или становиться эмоциональной поддержкой для мамы или папы во время конфликтов. Взрослые решают свои проблемы сами, и это является критерием их зрелости, а старший ребенок имеет полное право на детство, соответствующее его возрасту, заключила психолог.