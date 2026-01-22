Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 17:06

Общество
Главная / Истории /

В российских соцсетях завирусился тренд под названием "синдром старшей дочери"

Зрелая позиция: как бороться с "синдромом старшей сестры"

В соцсетях завирусился тренд под названием "синдром старшей дочери". Пользователи рассказывают, как их жизнь изменилась с рождением младших и почему некоторым пришлось стать "второй мамой". О том, с чем связана такая тенденция и как проявляется в осознанном возрасте, рассказала Москва 24.

"Ты старшая, уступи"

Фото: 123RF.com/lenanichizhenova

Хештег #синдромстаршейдочери и его вариации стали заметным трендом в Сети. Только российские пользователи опубликовали более пяти тысяч видеороликов на эту тему.

В них девушки обсуждают, как и почему роль первого ребенка продолжает влиять на их взрослую жизнь – отношения, карьеру и повседневный быт.

Пользователи рассказывают, как после появления младших братьев и сестер родители переложили на них значительную часть ответственности по уходу и воспитанию, фактически лишив их собственного детства. Также многие отмечают, что, так как мамы и папы неосознанно считали их полноценными взрослыми, в отличие от второго ребенка, приходилось быть "буфером" в конфликтах между ними.

Например, в одном из видео перечисляются требования к старшей дочери: получить диплом, сделать карьеру, выйти замуж. В противовес этому у младшей только одна задача – по возможности проснуться в хорошем настроении.

Автор другого видео утверждает, что "самая уставшая душа в семье" – это не мама, папа, не младшие братья и сестры, а именно старшая дочь.

"Она стала второй мамой еще до того, как стала подростком. Ее учили ставить других на первое место", – поясняет пользователь.

В комментариях под видео пользователи не только шлют сообщения со словами поддержки, но и делятся собственным опытом.

"Я тоже была старшей, это порой, конечно, больно, но это же семья", "Это про меня. Сейчас у самой две дочери, и строго-настрого запретила говорить фразу: "Ну ты же старшая, будь умнее, уступи". Нет уж, они обе мои любимые девочки", – пишут девушки.

Также пользователи отметили, что иногда сами неосознанно перекладывают ответственность на старших детей.

"С моей дочкой тоже так случилось. Мы с мужем все в делах, а с ребенком с кем-то нужно сидеть", "Мама чуть ли не в роддоме вручила мне младшую сестру. Утром школа, а ночью я бегу с бутылочкой к младенцу. И так уже 27 лет "подтирания слюней", – говорится в постах.

При этом пользователи не только рефлексируют, но и стараются пошутить на эту тему. Например, в одном из видео показана зарисовка: "Как мама видит..." Под подписью "сыночки-корзиночки" – фотография двух щенят, а в пункте "старшая дочь" – фотокарточка кобры.

Не нужно быть родителем

Фото: 123RF.com/nenetus

"Синдром старшей дочери" хоть и не является научным термином, но представляет собой устойчивый феномен, формирующийся в детстве, рассказала Москве 24 психолог Полина Шаповалова.

"Он возникает, когда на девочку перекладывается часть родительской ответственности по воспитанию младших детей, от нее ожидают взрослого поведения, присмотра и даже регуляции конфликтов. По сути, она сама не успевает побыть ребенком", – отмечает специалист.

По мнению эксперта, синдром не остается в прошлом и продолжает влиять и на взрослую жизнь.

Усвоенные в детстве паттерны проявляются в виде гиперответственности, когда человек чувствует себя ответственным за чувства и эмоции других людей. Это приводит к стремлению угодить окружающим, поскольку свою ценность он начинает связывать исключительно с собственной полезностью.
Полина Шаповалова
психолог

Шаповалова отметила, что таким людям часто свойственен перфекционизм. По ее словам, самое тяжелое последствие – ощущение себя регулятором, ответственным за эмоциональное состояние или климат в семье, что создает огромное напряжение.

"Также есть не до конца сформированная собственная идентичность. Если детство прошло в заботе о других, человек не учится заботиться о своих чувствах и потребностях. Это приводит к трудностям в самоопределении, будь то выбор профессии или даже спутника жизни", – пояснила она.

Выход из этого состояния, по словам специалиста, начинается с осознания проблемы.

"Если есть возможность, лучше обратиться к специалисту. Если нет, то можно начать с того, чтобы чаще задавать себе вопросы: "Чего хочу я? Что нравится мне? Не беру ли я на себя ответственность за чувства других людей?" – объяснила психолог.

Шаповалова подчеркнула, что ключевым шагом будет осознать ситуацию, принять ее и начать постепенно отделять свои желания и потребности от чужих, разделять ответственность и не решать чьи-то проблемы без просьбы об этом.

"На первых порах это будет непросто, поскольку устоявшиеся паттерны поведения будут сопротивляться изменениям. Лучшим ориентиром для понимания собственных потребностей являются чувства и сигналы тела. Надо чаще прислушиваться к ним и не стараться оправдывать ожидания окружающих", – отметила она.

В момент, когда возникнет желание вновь взять на себя чужую ответственность, Шаповалова рекомендует применить психологическую технику.

"Нужно мысленно остановиться, досчитать до десяти, закрыть глаза и спросить себя: "Действительно ли я хочу это сделать? Что я сейчас чувствую?" – подчеркнула психолог.

В свою очередь, детский психолог Кира Макарова подчеркнула, что родителям стоит понимать: старший – тоже ребенок и основная ответственность за воспитание лежит исключительно на них.

Появление последующих детей – это решение мамы и папы, и старший не должен выполнять дополнительные обязанности. Что касается работы по дому, она должна естественно вытекать из семейного уклада, а не навязываться как строгий долг. Ребенок учится, глядя на организованных и ответственных родителей. Дом – это прежде всего любовь и безопасность, а не система строгих правил.
Кира Макарова
детский психолог

Эксперт напомнила, что старший ребенок нуждается в любви и внимании не меньше, а в период появления братьев и сестер – особенно. Независимо от возраста дети не должны вовлекаться или становиться эмоциональной поддержкой для мамы или папы во время конфликтов. Взрослые решают свои проблемы сами, и это является критерием их зрелости, а старший ребенок имеет полное право на детство, соответствующее его возрасту, заключила психолог.

Читайте также


обществодетиистории

Главное

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика