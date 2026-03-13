13 марта, 09:17

Происшествия

ДТП с пешеходом произошло в Щербинке

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

ДТП с участием пешехода и электробуса № 978 произошло в Щербинке, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Инцидент случился на улице Космонавтов примерно в 07:14 по московскому времени. В результате обошлось без пострадавших в салоне общественного транспорта.

В свою очередь, столичная Госавтоинспекция в своем канале в МАХ уточнила подробности аварии. По данным ведомства, ЧП случилось на автостраде Воскресенское – Каракашево – Щербинка. Водитель автобуса наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу.

По данным ГАИ, женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП. Им предстоит установить все обстоятельства.

До этого три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в городском округе Электросталь. На 111-м километре автодороги А-107 водитель городского транспорта потерял контроль и врезался в грузовик с полуприцепом, стоявший на обочине. В результате травмы получили пассажиры автобуса. Их с повреждениями доставили в медучреждение.

