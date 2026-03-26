26 марта, 15:50

Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер не исключил воссоединения группы "Чай вдвоем"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российский певец Денис Клявер не исключил воссоединения группы "Чай вдвоем". Его заявления, сделанные во время концерта "Звезды Дорожного радио", передал телеграм-канал "Звездач".

Артист считает, что в какой-то момент может вновь поработать со Стасом Костюшкиным.

"У нас такое перманентное состояние", – отметил исполнитель.

Он назвал важным и приятным, что песни группы слушают, делают ремиксы, в том числе на песню "Желанная". Клявер также поздравил своих коллег Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева, которые в начале марта объявили о воссоединении группы "БИС" спустя 17 лет после закрытия проекта.

"Они (Соколовский и Бикбаев. – Прим. ред.) вообще очень мало поработали вместе, мы с Костюшкиным 17 лет, столько всего сотворили и уже пошли дальше… А они очень рано разбежались", – заключил Клявер.

Ранее певица Юлия Волкова сообщила о воссоединении группы "Тату". Артистка разместила совместное фото с бывшей участницей группы Еленой Катиной. Также она опубликовала кавер "Тату" на трек группы The Smiths How Soon is Now?.

Певица Лена Катина рассказала, какие гонорары звезды получают за новогодние выступления

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

