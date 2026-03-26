Российский певец Денис Клявер не исключил воссоединения группы "Чай вдвоем". Его заявления, сделанные во время концерта "Звезды Дорожного радио", передал телеграм-канал "Звездач".

Артист считает, что в какой-то момент может вновь поработать со Стасом Костюшкиным.

"У нас такое перманентное состояние", – отметил исполнитель.

Он назвал важным и приятным, что песни группы слушают, делают ремиксы, в том числе на песню "Желанная". Клявер также поздравил своих коллег Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева, которые в начале марта объявили о воссоединении группы "БИС" спустя 17 лет после закрытия проекта.

"Они (Соколовский и Бикбаев. – Прим. ред.) вообще очень мало поработали вместе, мы с Костюшкиным 17 лет, столько всего сотворили и уже пошли дальше… А они очень рано разбежались", – заключил Клявер.

Ранее певица Юлия Волкова сообщила о воссоединении группы "Тату". Артистка разместила совместное фото с бывшей участницей группы Еленой Катиной. Также она опубликовала кавер "Тату" на трек группы The Smiths How Soon is Now?.

