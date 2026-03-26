Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
26 марта, 21:45

Происшествия

Подростка заставили поджечь банкомат в Москве после отправки девушке своей геолокации

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

ЧП в банке на юго-западе Москвы прошло после того, как 15-летний юноша познакомился с девушкой в мессенджере и отправил ей геолокацию с местом их встречи, передала столичная прокуратура в MAX.

В ведомстве заявили, что с подростком вышел на связь неизвестный и дал указания. В результате юноша облил легковоспламеняющейся жидкостью банкомат и поджег его.

Сейчас на месте ЧП работу правоохранительных органов координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре.

В связи с произошедшим прокуратура призвала родителей поговорить со своими детьми. Ведомство отметило, что дети обязаны знать, что настоящие правоохранители и сотрудники госорганов никогда не требуют совершать любые противоправные действия.

Подросток поджег банкомат на бульваре Дмитрия Донского вечером 26 марта. После ЧП подозреваемого удалось задержать, им оказался 15-летний местный житель. Юноша рассказал, что совершил преступление под воздействием третьих лиц.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство". В настоящий момент следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место инцидента.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика