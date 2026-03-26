Подростка заставили поджечь банкомат в Москве после отправки девушке своей геолокации

ЧП в банке на юго-западе Москвы прошло после того, как 15-летний юноша познакомился с девушкой в мессенджере и отправил ей геолокацию с местом их встречи, передала столичная прокуратура в MAX.

В ведомстве заявили, что с подростком вышел на связь неизвестный и дал указания. В результате юноша облил легковоспламеняющейся жидкостью банкомат и поджег его.

Сейчас на месте ЧП работу правоохранительных органов координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре.

В связи с произошедшим прокуратура призвала родителей поговорить со своими детьми. Ведомство отметило, что дети обязаны знать, что настоящие правоохранители и сотрудники госорганов никогда не требуют совершать любые противоправные действия.

Подросток поджег банкомат на бульваре Дмитрия Донского вечером 26 марта. После ЧП подозреваемого удалось задержать, им оказался 15-летний местный житель. Юноша рассказал, что совершил преступление под воздействием третьих лиц.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство". В настоящий момент следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место инцидента.