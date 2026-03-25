Экономист Масленников оценил тренд на переезд молодежи в регионы для работы

Бизнес в России начал уходить из крупных городов в регионы, сообщили СМИ. Что означает такая тенденция и как она скажется на российской экономике, разбиралась Москва 24.

Молодежь подалась в регионы

Внутренняя миграция бизнеса в России сменила направление за последние два-три года: компании уходят из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по операционной эффективности Татьяну Матвиенко.

По ее словам, развитие бизнеса за пределами крупных городов происходит уже больше 20 лет, что помогает повышать эффективность и оптимизировать затраты. Однако сегодня речь идет не о том, чтобы перевезти в регионы как можно больше сотрудников, а перенести туда управленческие команды, способные выстроить процессы и обучить других. В свою очередь, исполнителей набирают уже на месте, отметила эксперт.



Татьяна Матвиенко эксперт по операционной эффективности Мы наблюдаем не классический переезд компаний, а перенос экспертизы.

При этом экономическая выгода для работников ощутима. Как отметили в СМИ, управленцам в регионах предлагают зарплату от 400–700 тысяч рублей и выше, а также компенсируют жилье, дают бонусы за запуск и другие преимущества. Основная же экономия – на зарплатах местных сотрудников: при сопоставимой квалификации это обходится на 25–35% дешевле, а в некоторых субъектах – вовсе на 60%.

В настоящее время регионы перестают восприниматься как инструменты экономии, подчеркнула Матвиенко. В них формируется рынок кадров, развивается инфраструктура, выстраивается сеть партнеров, а со временем региональные центры превращаются в настоящие хабы, обслуживающие несколько направлений бизнеса.

Между тем и сама российская молодежь все чаще выбирает жизнь за пределами мегаполисов. Вместо погони за карьерой в крупных городах специалисты возвращаются на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить, сообщил телеграм-канал Baza.

По данным Росстата, разрыв между числом приезжающих в Центральный федеральный округ (ЦФО) и уезжающих из него сокращается: если в 2021 году он составлял 399 тысяч человек, в 2024-м – уже 282 тысячи.

Как отметила Baza, тренд на трудовую миграцию особенно заметен среди работников креативных индустрий. Дизайнеры, маркетологи, SMM-менеджеры, IT-специалисты чаще других меняют столичную жизнь на работу из дома в своем регионе.

Равномерное распределение

По мнению экономиста, ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, для любой экономики важна пространственная деконцентрация. Если финансы и производственные возможности стянуты в нескольких крупных точках, риски неустойчивости и нестабильности усиливаются, отметил он в разговоре с Москвой 24.

"Одна из национальных целей – в максимальной степени обеспечить равномерность регионального развития, выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и доходов к 2030 году. В России существует пространственная стратегия, принятая правительством", – объяснил эксперт.

В ней отмечено множество так называемых опорных пунктов – малые и крупные города, поселки городского типа, даже сельские поселения, где есть точки экономического роста, добавил Масленников.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Бизнес развивать в регионах легче, если сравнить уровень конкуренции в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах. В условиях прогресса информационных технологий многие вещи становятся проще в регионах с точки зрения доступности финансовых услуг. Но есть и ограничения – возможности местных властей стимулировать эти бизнесы.

При этом эксперт указал, что стратегия пространственного развития уже начинает работать. Задача этого года – создать необходимые условия, чтобы двигаться к 2027–2028-му, а к 2030-му выйти на нужные показатели. В этом случае инструменты регионального развития станут более наполненными и получится увидеть много подвижек.

Что касается разницы в зарплатах в регионах и столице, все зависит от того, как формируется прожиточный минимум. В разных субъектах он свой – в зависимости от уровня зарплаты, транспортной доступности. Если в регионе есть перспективы развития крупного производства, вокруг него естественным образом могут возникать мелкие фирмы и улучшаться социальная инфраструктура, объяснил экономист.

"На мой взгляд, тенденция развития бизнеса в регионах будет двигаться дальше. Вслед за этим туда захотят переехать ребята, которые только создают семью, закончили профессиональное обучение, получили специальность, могут активно участвовать в рынке труда", – предположил специалист.

В свою очередь, кадровый эксперт Илья Варакин согласился, что практика переезда бизнеса в регионы началась давно.

"Государство показало, что надо сдвигать большие центры, чтобы прибыль шла в регионы. Поэтому практически в каждом сейчас есть компания-лидер, которая развивает субъект, дотирует и становится его лицом в бизнес-среде. Раньше это называлось градообразующим предприятием, сейчас – локомотивом экономики", – рассказал эксперт Москве 24.

В итоге некоторые часто принимали стратегию переезда из центра в другой регион, чтобы сделать хорошую карьеру – полученный опыт мог стать ключевым преимуществом. Подобная система прослеживалась и в советское время, когда некоторые московские специалисты покидали крупные города, чтобы на новых местах быть лучшими, а не такими же среди равных, отметил Варакин.





Илья Варакин кадровый эксперт С точки зрения молодых, есть тенденция: они не сильно верят, что могут чего-то добиться. Текущая экономика построена так, что сложно быстро купить квартиру, хорошую машину. Поэтому есть даже такое понятие, как "тихое увольнение" – зумеры, отчаявшись, что они на что-то способны экономически, перестают смотреть в сторону достигаторства и просто живут. Вместо дорогих покупок они предпочитают ежедневную роскошь в виде кофе за 500 рублей – хотя бы так они соприкасаются с премиальным продуктом.

При этом стоит ли молодым сотрудникам массово переезжать в регионы – вопрос двоякий, отметил специалист.

"На мой взгляд, пока ты молод, есть силы и задор, надо пробовать все. Однако, если человек чувствует, что нашел себя на родине – интересное, стабильное, дающее необходимый опыт дело, – надо цепляться, разрабатывать, вести", – посоветовал кадровый эксперт.

Он подчеркнул, что особых преимуществ, в том числе зарплатных, факт работы в мегаполисе может и не дать. Дело в качестве опыта: если необходимое для этого место находится не в городе, нужно ехать именно туда, потому что ни в каком другом таких навыков не приобрести, добавил он.

Также многое зависит от образования, промышленности, которую хочется освоить, бизнеса, который интересно развивать. Главное – найти центр получения опыта, качество которого важнее, чем регион работы, заключил Варакин.