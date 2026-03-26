Эксперт Скрипник рекомендовал пить по 100 мл воды каждые 15 минут во время веломарафона

Любители велофестивалей смогут принять участие в крупных заездах, которые пройдут в столице в том числе весной. Как подготовить себя к соревнованиям, а кому стоит быть осторожным с таким досугом, разбиралась Москва 24.

Объединяя единомышленников

Сразу шесть велофестивалей пройдут в Москве в 2026 году. Сезон откроется весенним заездом, который запланирован на 24 мая, а завершится осенним 12 сентября. Юные участники также смогут прокатиться по столице: первый раз – 30 мая, а второй – 5 сентября. Кроме того, горожан ждут два ночных заезда – 4 июля и 1 августа.





из сообщения департамента транспорта Москвы Это будет самый насыщенный сезон! Совсем скоро откроем регистрацию на весенний велозаезд.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, количество веломероприятий решили увеличить из-за высокого спроса. Жители и гости столицы любят такой формат, поскольку он объединяет единомышленников всех возрастов. В прошлом году такие фестивали собрали около 250 тысяч участников, и интерес растет с каждым годом.

Также ранее стало известно, что весной москвичей ждет ряд крупных забегов. Например, 19 апреля в парке 850-летия Москвы состоится "Марьинская стрела" с дистанциями от 1 до 30 километров. Здесь же поклонники северной ходьбы смогут преодолеть 5–10 километров. После, 25–26 апреля, все желающие смогут поучаствовать в Московском полумарафоне, а завершит серию мероприятий всероссийский полумарафон "Забег.рф" 23 мая.

Постепенная подготовка

Езда на велосипеде дает хорошую физическую нагрузку, полезную для сердца, а также восстанавливает кровообращение, работу лимфатической системы и развивает эластичность мышц, рассказал Москве 24 инструктор-методист ЛФК Николай Филимонов.

"При этом велофестиваль требует подготовки. Если человек вообще не участвовал в таких мероприятиях, можно начать заранее ездить в парках в удовольствие. Также нужны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость, которая важна в таком спорте", – отметил эксперт.

Например, можно прокатиться быстро на ближнюю дистанцию, как в беге, где преодолевают по 30–100 метров, а потом замедлиться и проехать уже длинный маршрут. Начинать занятия лучше за 2–4 недели до фестиваля. В день стоит проезжать по 20–30 километров, порекомендовал Филимонов.





Николай Филимонов инструктор-методист ЛФК Однако некоторым лучше с осторожностью подходить к участию в велофестивалях. Например, если у человека раньше была травма колена, но он ее не вылечил (а упор во время такой тренировки идет на коленные суставы), то может получить растяжение. В таком случае стоит воздержаться.

Если травма вылечена, то за коленом все равно нужно следить. Рекомендуется надевать эластичную повязку для профилактики: она фиксирует сустав, и он не будет перенапрягаться. Также важно быть осторожными и тем, у кого есть проблемы с сердцем или стоит кардиостимулятор: дальние дистанции могут навредить, поэтому лучше выбирать короткие марафоны, указал Филимонов.

В свою очередь, спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник подчеркнул, что велоспортом могут заниматься те, кто имеет ограничения, связанные с бегом.

"Также при правильной посадке во время езды укрепляются мышцы ног и спина. И, конечно же, происходит влияние на психоэмоциональный фактор: у людей, которые занимаются регулярно любым видом физической активности, в частности велоспортом, улучшается настроение и увеличивается личная эффективность и производительность как в творческих делах, так и на рабочем месте", – рассказал эксперт Москве 24.

Говоря о подготовке к велофестивалю, эксперт посоветовал новичкам подобрать велосипед, исходя из ростовых характеристик, правильно настроить положение седла и руля. Это убережет колени, спину и увеличит эффективность занятий.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер В целом за два-три дня до фестиваля нужно снизить нагрузки, уменьшить интенсивность интервальных занятий, уделить особое внимание сну как очень важному восстановителю. Также необходимо потреблять нутриенты, нормально есть, особенно углеводы – крупы, макароны, фрукты. Однако злоупотреблять не стоит, потому что даже минимальный лишний вес на велосипеде – это дополнительная нагрузка.

Он добавил, что необходимо заполнить запасы гликогена, который находится в печени и мышцах, что позволит дольше держать эффективность, особенно в первые 40 минут заезда. Во время него не стоит забывать пить воду (100–150 миллилитров каждые 15 минут): сниженное количество жидкости может привести к ухудшению результата.

При этом не стоит забывать о том, что для некоторых езда на велосипеде может быть опасной, поэтому подходить к ней, а тем более к участию в фестивалях нужно с особой осторожностью. Среди них люди с гипертонией, а также те, у кого в острой фазе болят колени и тазобедренные суставы.

"Именно поэтому нужно правильно настроить велосипед и желательно проконсультироваться со специалистом. Это может быть спортивный физиолог или тренер, который подберет оптимальные позиции", – отметил эксперт.

Кроме того, при беременности и даже подозрениях на нее с велосипедом тоже лучше повременить, так как для первого триместра это опасные нагрузки. Также, если человек простужен, недавно переболел чем-либо или перенес операцию, даже удаление зуба, это нужно учитывать: активность может привести к развитию воспаления, заключил Скрипник.