Эксперт Каневский назвал привычки, которые способны обнулить эффект от тренировок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие ошибки может совершать человек, существенно снижая качество и результат от своих тренировок.

Здоровый образ жизни набирает все больше и больше последователей, что хорошо видно как по количеству открывающихся фитнес-клубов, так и по массовым спортивным мероприятиям.

При этом большое количество людей совершают ряд ошибок, которые не просто негативно сказываются на результате от занятий, но и откровенно могут навредить.

Что не стоит делать, если вы хотите регулярно и эффективно заниматься без вреда для здоровья, разберем в этом материале.

Отдых

У бодибилдеров есть такое выражение: "мышцы растут на диване". Это означает, что после тяжелой силовой тренировки, при соблюдении режима питания и достаточного количества отдыха (особенно сна) и происходит восстановление (регенерация) мышечной ткани. Что, в свою очередь, и обеспечивает дальнейший рост показателей на тренировках.

Причем восстанавливаться необходимо после любых нагрузок, даже незначительных. И речь идет не только о мышечной ткани, а о восстановлении центральной нервной системы, переутомление которой приводит к снижению физической и умственной работоспособности в целом. И чем интенсивнее у вас тренировки, тем больше нужно отдыхать. Например, при умеренных нагрузках (легкий бег, йога, танцы) восстановление ЦНС происходит за сутки. Именно поэтому при таких занятиях допускается до шести тренировок в неделю.

При нагрузках средней интенсивности (тренажерный зал, единоборства, кроссфит) восстановление ЦНС происходит за 24–48 часов. Поэтому, если человек не спортсмен, рекомендуют заниматься через день.

В свою очередь, при высокой интенсивности занятий – как правило, это какие-то соревнования или предсоревновательные тренировки – восстановление происходит не ранее чем через три дня.

Другими словами, ставить перед собой цели необходимо не только исходя из вашего энтузиазма и мотивации, но и от реального осознания, сможете ли вы обеспечить себе соответствующий отдых для качественного восстановления или нет.

Главным фактором отдыха будет являться не только правильно выстроенный график тренировок, но и сон. Его недостаток даже при корректно подобранном режиме занятий все равно будет приводить к неполному восстановлению работы ЦНС, гормональной и других систем органов организма, что рано или поздно приведет к состоянию перетренированности. Для него характерны бессонница, спазмы в мышцах, нарушение сердечного ритма, ухудшение памяти, снижение иммунитета, раздражительность, апатия и депрессия.

Другими словами, если вы осознаете, что в вашем режиме жизни сна категорически не хватает, то тренировки должны носить исключительно общеукрепляющий характер: по 20–30 минут один – три раза в неделю. Да, совсем от занятий отказываться нельзя, так как наша мускулатура и сердечно-сосудистая системы в любом случае должны получать нагрузки для качественного функционирования, но эти нагрузки должны быть посильными, чтобы не навредить.

Питание

Еще на результат влияет питание, особенно когда человек хочет похудеть. К сожалению, у многих возникает некая иллюзия, что раз я регулярно тренируюсь, то могу себе позволить "что-то лишнее". Да, отчасти это верно, так как съеденное пирожное будет сожжено во время тренировки, но это не поможет похудеть, так как вы боретесь с калориями от лишней еды. Другими словами, если вы хотите похудеть, без правильного режима питания одними тренировками не получишь желаемый результат.

Это же касается и набора мышечной массы, где без достаточного количества белка в рационе о восстановлении и росте мускулатуры речи просто не может быть. Здесь важно соблюдать простое правило: при таком виде тренировок важно употреблять до двух граммов белка на килограмм веса тела.

Алкоголь

Пожалуй, один из главных врагов тренировок. К сожалению, не смотря на моду на здоровый образ жизни, многие продолжают употреблять алкоголь достаточно часто.

Поэтому важно понимать, что заниматься на следующий день после вечеринки категорически нельзя. Алкоголь обезвоживает, существенно повышая нагрузку на сердечно-сосудистою систему. Помимо этого, снижается концентрация и внимание, что опасно при выполнении абсолютно любых упражнений. Также спиртное оказывает разрушительное влияние на клетки печени, почек, сердечную мышцу и мозг. Поэтому заниматься можно только после полного восстановления и вывода всех токсинов из организма.