Эксперт Каневский развеял миф о похудении при ежедневных экспресс-тренировках

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли добиться какого-либо результата, выполняя планку каждый день всего по одной минуте.

Кажется очевидным: чтобы увидеть четко выраженный результат от тренировок, необходимо регулярно заниматься, следить за питанием, а также правильно восстанавливаться между занятиями. И каждый, кто потратил много времени и усилий, чтобы прийти в нужную для него форму, прекрасно знает эти базовые принципы.

Однако есть большое количество людей, которые не готовы приложить достаточно упорства для достижения результата. Именно поэтому, когда они видят в социальных сетях какую-нибудь "уникальную" методику, то с удовольствием начинают применять ее на практике.

Причем часто авторы данных видео утверждают, что достаточно заниматься всего одну минуту в день, главное – не пропускать тренировки.

Так ли это – разберем в материале.

Под "методикой" в этот раз в Сети предложили старую добрую планку, которую нужно выполнять каждый день по минуте. Дальше идет подробное описание всех изменений, которые будут происходить с человеком за определенный период времени. Начиная с того, что "вы почувствуете мышцы, о которых даже не знали", заканчивая утверждением, что вы не только похудеете, но и "выпрямите осанку". То есть планка теперь оказывает и ортопедический эффект.

Давайте разбираться по пунктам.

В положении планки действительно работает большой мышечный массив: корпус, включая прямую и косые мышцы живота, разгибатели позвоночника, грудные мышцы, дельтовидные, а также мышцы бедер и голени. При этом важно понимать, что абсолютно все они работают, например, при выполнении отжиманий от пола, которые хотя бы раз в жизни делал каждый человек. Да и в планке стояли многие. То есть говорить о том, что мы почувствуем некие мышцы, о которых "даже не знали", просто некорректно.

Что касается изменения осанки, то это заявление вызывает больше всего вопросов. Как она изменится? Почему она должна измениться? Каков механизм изменений? Да, мышцы корпуса становятся сильнее, что позволяет человеку лучше контролировать положение тела, если, например, он сутулится. При этом важно понимать, что при искривлении позвоночника у взрослого человека нет возможности исправить его положение без комплексного воздействия, которое назначает врач-ортопед по результатам специализированных исследований. Другими словами, воспринимать планку как ортопедическое упражнение категорически неверно.

Что касается утверждения, что за месяц человек похудеет, занимаясь всего одну минуту в день, то это безусловный абсурд. Во-первых, потому что для снижения жировой массы тела необходимы длительные, от 45 минут, и регулярные, 3–6 раз в неделю, аэробные тренировки, которые, в свою очередь, и запускают механизмы, когда организм в качестве источника энергии для работающих мышц начинает использовать подкожный жир. Так заложено природой. Так работает физиология. Во-вторых, важно менять режим питания, который будет соответствовать поставленной задаче – похудеть.

Да, планку можно рассматривать как универсальное упражнение, которое сжигает большое количество калорий и помогает худеть. Но это только в том случае, если человек выполняет положение, например, как Евгений Сеньков – обладатель мирового рекорда по удержанию планки с дополнительным весом в 20 килограммов на протяжении 1 часа и 43 минут. Чтобы подготовиться к такому результату, Евгений каждый день стоял в планке по часу. То есть его мускулатура работает все это время, сжигая калории, а это и есть полноценная тренировка.

Причем, когда Евгений начал практиковать данное упражнение, у него не было задачи ставить рекорды. Он просто хотел похудеть, ведь при росте 170 он весил 90 килограммов. Для этого он полностью отказался от сахара, что и явилось главным фактором в снижении жировой массы тела, а планка помогла "ускорить" процесс.

Также не стоит забывать, что само по себе упражнение подходит далеко не всем. Например, его не рекомендуется выполнять при травмах позвоночника, особенно поясничного отдела, при ожирении второй и третьей степени, а также при диагнозе "гипертония", так как возникают повышенные риски развития острого состояния (повышение давления, инфаркта миокарда).

Другими словами, занимаясь каждый день всего по минуте, вы не добьетесь какого-либо значимого результата просто потому, что для организма такой нагрузки категорически недостаточно.