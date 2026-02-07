Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 08:00

Спорт
Главная / Истории /

Фитнес-эксперт Каневский назвал оптимальное время для тренировок "сов" и "жаворонков"

Время силы: когда лучше тренироваться "совам" и "жаворонкам"

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, когда лучше заниматься в зависимости от времени суток.

Фото: depositphotos/depositphotos/Syda_Productions

Несколько дней назад в Сети завирусилось исследование, которое предупреждало об опасности несовпадения режима и хронотипа человека. Что означает это понятие? Буквально: "индивидуальные особенности суточной активности человека, которые определяют, в какое время суток ему комфортно спать и бодрствовать".

Это как раз про классификацию людей по принципу:

  • "жаворонки", то есть те, у кого пик умственной и физической активности приходится на первую половину дня. Такие люди могут спокойно вставать в пять-шесть утра;
  • "совы" – люди, у которых пик активности приходится на вторую половину дня;
  • "голуби" – просыпаются чуть позже "жаворонков", активны практически весь день, но не будут поздно ложиться. Считается, что к таким людям относится порядка 60% населения.

Меня эта информация заинтересовала в первую очередь тем, что ученые из Японии, которые проводили исследования, установили: вставать рано утром людям, чей хронотип соответствует "совам", не просто вопрос работоспособности и психологического комфорта. Ученые выяснили, что такие подъемы повышают риски развития заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы.

Данная информация сильно меняет взгляд и на и тренировочный процесс. Ведь многие буквально заставляют себя встать пораньше, чтобы сходить на занятия. И связано это с тем, что в обществе есть расхожее мнение: позанимавшись утром, преодолев себя, человек получает заряд "бодрости на весь день".

За примерами далеко ходить не надо. Я сам занимаюсь спортом с 10 лет и всегда до "скрежета в зубах" не переносил ранние подъемы на тренировки. Особенно на спортивных сборах. Про бодрость здесь и говорить не приходилось – только повышенное утомление и раздражение. Но я был молод, и организм многое прощал.
Сейчас, получив возможность заниматься в то время, когда мне комфортно, я не просто стал продуктивнее на занятиях – я начал получать от них настоящее удовольствие.

То есть совершенно очевидно, что заниматься нужно тогда, когда вам комфортно физически.

Но как применить это на практике?

Фото: 123RF.соm/matimix

Если мы говорим о детях, которые ходят в спортивные секции, то здесь нужно прислушиваться к ребенку. Если ему тяжело рано вставать и каждый подъем превращается в "битву", даже если чаду нравится направление, лучше подумать об альтернативе. Иначе в подростковый период вы получите серьезный протест.

Что же касается каждого конкретного человека, то здесь нужно понимать, каких результатов вы хотите достигнуть и на что готовы ради их достижения.

То есть если вы занимаетесь для поддержания здоровья и хорошего функционального состояния, при этом организовать тренировки в комфортное время не получается, то допустимо вставать рано. Но занятия должны быть строго в легком темпе.

А еще я рекомендую сместить одно-два занятия на выходные, просто грамотно подстроив тренировочный процесс. Например, в субботу вы делаете кардио, а в воскресенье занимаетесь в тренажерном зале.

В ситуации же, когда у вас серьезные цели и задачи, нужно постараться организовать свой рабочий день так, чтобы можно было ходить на тренировки во второй половине дня или в обед. Либо также поставьте одно-два занятия на выходные. Это важно не только с точки зрения концентрации и качества занятий: здесь речь идет о безопасности с точки зрения работы сердечно-сосудистой системы, ведь, как мы выяснили, ранние тренировки для "сов" могут быть просто опасными для здоровья.

Фото: depositphotos/Xalanx

Что же касается "жаворонков", которые вынуждены посещать тренировки вечером, то здесь рекомендации будут примерно такими же. Если вам сложно заниматься во второй половине дня, а другой возможности нет, то сами занятия должны проходить в легком темпе, без переутомления. Это важно в том числе потому, что "жаворонку" после интенсивного воздействия сложнее будет заснуть. Это, в свою очередь, будет провоцировать накопление усталости. По аналогии с "совами" можно перенести одну-две тренировки на выходные, что и позволит полноценно позаниматься.

К слову, в столице есть достаточное количество фитнес-клубов, которые работают круглосуточно, а это значит, что есть возможность позаниматься тогда, когда действительно комфортно. Ну а с приходом лета появится альтернатива заниматься на улице без привязки к конкретному фитнес-клубу или спортивной секции.

Помните: фитнес – это про здоровье, причем не только физическое, но и психологическое. Если вы себя "ломаете", просыпаясь рано утром на тренировку, либо посещаете зал вечером, "качая головой", значит, тренировки будут сродни пытке. А это уже не про здоровье.

Читайте также


Каневский Эдуард

спортистории

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика