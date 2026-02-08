7 февраля стало самым теплым днем в столичном регионе с начала месяца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суббота, 7 февраля, стала самым теплым днем в Московском регионе с начала месяца. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что максимальная температура в мегаполисе достигла минус 8,1 градуса. При этом в подмосковном Красногорске значения показали минус 6,7 градуса.

"Столичному региону досталась малая доля тепла от циклона с центром над Ростовской областью. Воскресный день в Москве и области будет поморознее, власть над погодой возвращается холодному скандинавскому антициклону", – указала синоптик.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что период экстремальных морозов в Москве завершился. По его мнению, вероятность повторения таких сильных холодов в мегаполисе до конца второй декады последнего месяца зимы крайне низка.

Однако весна, по прогнозам синоптиков, придет в столицу не раньше конца марта. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.

