09 февраля, 17:59

Шоу-бизнес
Певец Пьеха признался, что ничего не делал для сохранения молодости

Певец Стас Пьеха рассказал, почему выглядит молодо

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

Певец Стас Пьеха рассказал, что ничего не делал для сохранения молодости. Как признался 45-летний артист беседе с сайтом "Комсомольской правды", в его случае все решила генетика.

По словам Пьехи, он полжизни делал так, чтобы выглядеть плохо. При этом артист признал, что выглядит достаточно молодо для своих лет и пока "не испортился".

Хорошая генетика могла ему достаться от бабушки, эстрадной певицы Эдиты Пьехи. В интервью изданию артист отметил, что, несмотря на преклонный возраст, у нее молодое лицо без морщин.

"Я думаю, как это вообще возможно? И надеюсь, что я тоже какое-то время еще посражаюсь. Я вообще не готов стареть, я как бы не готов к тлению, я его отрицаю как таковое пока что", – сказал Пьеха.

Прежде певец признавался, что в молодости страдал от наркотической зависимости, которая стала причиной инфаркта. В 2022 году он заявил, что не употребляет запрещенные вещества на протяжении 7 лет. Сейчас Пьеха активно выступает за здоровый образ жизни и помогает зависимым.

Ранее английская актриса Кейт Уинслет рассказала, что с удовольствием принимает старение и не будет за него извиняться. По ее словам, в осознании себя в своем возрасте заключается настоящая ценность. Артистка также отметила, что ни разу не делала "уколы красоты" и не планирует.

шоу-бизнес

