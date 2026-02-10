Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 17:59

В мире
Главная / Новости /

WSJ: Цукерберг купил жилье в "бункере миллиардеров"

Цукерберг купил жилье в "бункере миллиардеров"

Фото: ТАСС/AP/Nic Coury

Глава Meta (деятельность запрещена и признана экстремистской в России) Марк Цукерберг приобрел недвижимость на искусственном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн в штате Флорида, который известен как "бункер миллиардеров". Об этом сообщили Wall Street Journal и Bloomberg.

Такое название остров в Майами получил из-за того, что жилье там часто приобретают миллиардеры. Согласно информации брокера Jills Zeder Group, недвижимость на Индиан-Крик есть у дочери американского лидера Дональда Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, основателя Amazon Джеффа Безоса, квотербека NFL Тома Брэди.

В материале указано, что Цукерберг купил дом у основателя сети быстрого питания Jersey Mike's Питера Канкро. Площадь особняка составляет около 8 тысяч квадратных метров. Он мог стоить от 150 до 200 миллионов долларов.

Издание отметило, что покупка совершена из-за изменений в налоговом законодательстве Калифорнии – с этого года для состоятельных людей там ввели налог в размере 5%. Во Флориде же регионального подоходного налога нет.

Ранее Цукерберг опубликовал в сервисе Spotify плейлист с треками, под которые велась разработка социальной сети Facebook (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в 2004 году. Подборка включает в себя 5 композиций: Headstrong группы Trapt, Like a Stone группы Audioslave, The Reason группы Hoobastank, In The End в исполнении Linkin Park и Harder, Better, Faster, Stronger группы Daft Punk.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика