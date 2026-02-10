WSJ: Цукерберг купил жилье в "бункере миллиардеров"

Фото: ТАСС/AP/Nic Coury

Глава Meta (деятельность запрещена и признана экстремистской в России) Марк Цукерберг приобрел недвижимость на искусственном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн в штате Флорида, который известен как "бункер миллиардеров". Об этом сообщили Wall Street Journal и Bloomberg.

Такое название остров в Майами получил из-за того, что жилье там часто приобретают миллиардеры. Согласно информации брокера Jills Zeder Group, недвижимость на Индиан-Крик есть у дочери американского лидера Дональда Трампа Иванки и ее мужа Джареда Кушнера, основателя Amazon Джеффа Безоса, квотербека NFL Тома Брэди.

В материале указано, что Цукерберг купил дом у основателя сети быстрого питания Jersey Mike's Питера Канкро. Площадь особняка составляет около 8 тысяч квадратных метров. Он мог стоить от 150 до 200 миллионов долларов.

Издание отметило, что покупка совершена из-за изменений в налоговом законодательстве Калифорнии – с этого года для состоятельных людей там ввели налог в размере 5%. Во Флориде же регионального подоходного налога нет.

Ранее Цукерберг опубликовал в сервисе Spotify плейлист с треками, под которые велась разработка социальной сети Facebook (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в 2004 году. Подборка включает в себя 5 композиций: Headstrong группы Trapt, Like a Stone группы Audioslave, The Reason группы Hoobastank, In The End в исполнении Linkin Park и Harder, Better, Faster, Stronger группы Daft Punk.

