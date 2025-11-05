Форма поиска по сайту

05 ноября, 16:12

Шоу-бизнес
The Times: несогласный с политикой Трампа режиссер Лукас купил дом в Лондоне

Несогласный с политикой Трампа режиссер Лукас купил дом в Лондоне

Фото: ТАСС/AP/Chris Pizzello

Американский режиссер Джордж Лукас купил особняк на северо-западе Лондона, так как хочет меньше времени проводить в США из-за несогласия с политикой президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что особняк стоит 40 миллионов фунтов. Эта покупка может стать самой крупной сделкой на рынке недвижимости Великобритании в 2025 году.

По информации источника, Лукас ранее уже критиковал Трампа. Режиссер планирует проводить в Лондоне больше времени.

Ранее сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт планирует приобрести недвижимость в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, так как не чувствует себя в безопасности в США из-за напряженных отношений с Дональдом Трампом. При этом исполнительница чувствует большую поддержку в Великобритании. Там она собирается организовать больше туров.

