Эксперт Макаркин: соперники Трампа воспользуются его когнитивными проблемами

Американские журналисты не раз отмечали, что у Дональда Трампа все чаще проявляются когнитивные расстройства во время его выступлений. Действительно ли президент США страдает от умственных нарушений и как они отразятся на взаимоотношениях с другими странами, разбиралась Москва 24.

"Больше не способен "читать" зал"

Фото: AP Photo/Invision/Evan Vucci

В администрации США обеспокоены возможной утратой когнитивных навыков президентом страны Дональдом Трампом, рассказал журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, причиной стало выступление перед военачальниками на базе морской пехоты в Куантико, которое состоялось 30 сентября.

Присутствовавшие на мероприятии рассказали журналисту, что во время более чем 70-минутной речи Трампа обратили внимание на его "умственную дезорганизацию", а также неспособности сконцентрироваться на ключевых темах. Кроме того, американский лидер вновь неоднократно указывал на свою роль в урегулировании семи международных кризисов.

"Самое главное, как мне сказали, Трамп, всегда мастерски владевший толпой, большой или маленькой, больше не способен "читать зал" – быстро оценивать аудиторию, позволять своим инстинктам шоумена взять верх и вовлечь аудиторию", – отметил Херш в своем материале.





Сеймур Херш журналист Было бы свежо и, возможно, беспрецедентно, если бы Трамп изложил свои взгляды на внешнюю политику и дал собравшимся генералам и адмиралам возможность задать вопросы своему президенту. Вместо этого они получили повтор величайших триумфов Трампа.

В связи с этим Херш упомянул такой медицинский термин, как персеверация. Это понятие означает навязчивое повторение одних и тех же фраз, мыслей или действий, которые не соответствуют ситуации. Как правило, симптом наблюдается у людей в том числе с деменцией.

Сам Трамп ранее сообщал, что успешно прошел тест на когнитивные способности, от которого отказывался его предшественник Джо Байден. Однако в последнее время глава Белого дома не раз попадал в неловкие ситуации. К примеру, он путал Армению с Албанией, говоря об урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Также журналисты отмечали, что Трамп на публичных выступлениях ведет себя странно, забывая факты и высказываясь о парадоксальных вещах. Ярким примером называют его двухминутный монолог о ветряных мельницах во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

При этом у Трампа подозревали и другие проблемы со здоровьем. В частности, СМИ насторожил большой синяк на правой руке. Однако в Белом доме гематому объяснили большой нагрузкой и постоянной необходимостью пожимать руки.

Непредсказуемое поведение

Фото: AP Photo/Pool via AP/Andrew Harnik

На ухудшение когнитивных функций человека влияет не только возраст, но и стресс, рассказал Москве 24 врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов.

"Трамп испытывает высокую нагрузку на своем посту сейчас и чувствовал ее в прошлом. Имеется в виду активная подготовка к президентской кампании и покушение, которое чуть не закончилось смертельно. Это все не способствует здоровью пожилого человека", – подчеркнул эксперт.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Ухудшение когнитивных функций у Трампа проявляется через постоянные повторения одних и тех же фраз, падкость на лесть, фиксацию на событиях, не связанных с темой. Это все говорит о том, что снижается критическая составляющая интеллекта.

По мнению эксперта, Трамп был бы идеальной мишенью для телефонных мошенников, которые зачастую используют лесть для обмана людей. У Трампа же эта уязвимость подкрепляется жаждой получить Нобелевскую премию мира.

"С моей точки зрения, он не понимает, что делает. Например, говорить о мире и бомбить в этот момент ядерные объекты – это просто колоссальная глупость", – отметил специалист.

При это когнитивные нарушения у Трампа еще не достигли уровня деменции, обратил внимание гериатр. Новоселов объяснил это тем, что это заболевание предполагает зависимость от помощи – как у Джо Байдена, который не раз попадал из-за этого в неловкие ситуации.

"По Байдену этот диагноз был виден через экран. Плюс ко всему у него было явное нарушение памяти и состояние длилось больше 6 месяцев", – заключил эксперт.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин рассказал Москве 24, что, несмотря на споры о когнитивных способностях Трампа, он действующий президент США.

"Другие страны это учитывают в своей деятельности, поэтому целый ряд западных лидеров подчеркивают уважение к нему и выражают максимальное почтение. Но нельзя исключать, что недовольные нынешним главой государства будут подчеркивать, что у него снижаются когнитивные функции. Например, когда у власти был Джо Байден, республиканцы его критиковали. Когда президентом стал Трамп, думаю, наступит очередь демократов", – рассказал эксперт.

Однако предъявлять претензии действующему главе Белого дома сложнее, так как он максимально активен и постоянно общается с аудиторией.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Конечно, его будут критиковать, но вопрос в том, насколько это эффективно. В любом случае с Трампом многие будут вести переговоры, подстраиваться под него, потому что за ним Америка. Кроме того, президент меняется: во время своего первого срока он был довольно осторожен. А сейчас он ударил по Ирану, поэтому идти с ним на конфликт многие не будут.

При этом Макаркин отметил, что состояние здоровья Трампа может сказаться на отношениях между Россией и США. По мнению политолога, американский лидер может стать "менее предсказуемым и более резким". Это в том числе некий протест на независимую позицию России, поэтому у лидера США "идут эмоции", заключил он.

