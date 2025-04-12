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Американский президент Дональд Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности, от которого отказывался его предшественник Джо Байден.

"Я чувствую, что в хорошей форме. Хорошее сердце, хорошая душа. Очень хорошая душа. Я хотел немного отличаться от Байдена, я прошел тест на умственные способности", – приводит РИА Новости слова Трампа.

В Белом доме рассказали, что плановое медобследование Трампа продолжалось около четырех часов, он прошел все необходимые тесты.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что прошлые заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии Байдена были ложью. По ее словам, во времена администрации Байдена "никто не знал, кто главный". Представитель Белого дома пристыдила СМИ за то, что они распространяли ложь о состоянии политика.

Отношения Москвы и Вашингтона при Байдене были аномальными, а его поведение – глупым и больше похожим на "детсадовскую обиду", отметил, в свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.