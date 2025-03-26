Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Отношения Москвы и Вашингтона при экс-президенте США Джо Байдене были аномальными, а его поведение – глупым и больше похожим на "детсадовскую обиду". С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

"Он (Байден. – Прим. ред.) гордился своим опытом. Но когда ты вдруг, как мальчик в детском саду, отворачиваешься от девочки или девочка от мальчика, мол, я с тобой не буду дружить, не будем гулять во дворе, это глупо", – отметил министр.

По словам Лаврова, Байден искусственно вывел тему украинского конфликта на самый верх международной повестки дня. Глава МИД рассказал, что многие дружественные России страны назвали слишком гипертрофированной реакцию Белого дома на российскую спецоперацию, которую Москва начала после 10 лет предупреждений о возможных последствиях.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что прошлые заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии Байдена были ложью. По ее словам, во времена администрации Байдена "никто не знал, кто главный". Представитель Белого дома пристыдила СМИ за то, что они распространяли ложь о состоянии политика.

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена в сильном ухудшении отношений США и России. Республиканец пообещал приложить усилия для восстановления диалога между странами.