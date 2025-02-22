Кэролайн Ливитт: работоспособность Байдена была ложью

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Прошлые заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии экс-президента США Джо Байдена были ложью. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Когда вы говорите с этими журналистами об этом не под запись, это самое худшее, сообщать они об этом не станут, но не под запись в лицо скажут, что они знали, что Байден некомпетентный, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня. Никакой работы не делалось", – приводит ее слова РИА Новости.

Ливитт подчеркнула, что во времена администрации Байдена "никто не знал, кто главный". Она также пристыдила СМИ за то, что они распространяли ложь о состоянии Байдена.

Ранее СМИ сообщали, что американские политики потребовали проверить Байдена на деменцию. Соответствующее письмо подписали 84 республиканца из палаты представителей, обративших внимание на спутанность сознания лидера США, его проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивую походку.