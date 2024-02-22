Байден вынужден заниматься упражнениями по балансу с физиотерапевтом – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Президент США Джо Байден каждое утро занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом, чтобы не падать, и лишь потом отправляется на работу. Об этом со ссылкой на помощников президента пишет газета Daily Mail.

"Джо Байден обычно просыпается в 07:00 в спальне на втором этаже Белого дома, где находятся чаще всего только он и его кот. <...> Президент Байден начинает свои примерно 45-минутные занятия около 08:00, зачастую с физиотерапевтом. Занятия, предположительно, фокусируются на упражнениях по балансу, чтобы помочь президенту со все более неуклюжей походкой", – указано в сообщении.

В статье напомнили, что Байден в 2020 году сломал ногу, и не носил особую ортопедическую обувь, из-за чего сейчас проблемы президента США с передвижением усугубились. Чтобы справиться с этой проблемой, Байден носит специальные кроссовки, которые одевает даже вместе с костюмами. Помимо этого, у подножия лестниц всегда стоит либо военный помощник, либо сотрудник спецслужб "на случай происшествия".

В материале отмечается, что Байден на время сна надевает аппарат для лечения ночного апноэ и спит больше, чем его предшественники. Кроме того, большинство публичных мероприятий планируется на время от 10:00 до 16:00, так как именно в это время глава Белого дома "наиболее сосредоточен".

В статье также сообщается, что при каждом публичном выступлении Байдена, спичрайтеры готовят ему речь, а помощники – выжимку из новостей на случай, если президент решит ответить на вопросы журналистов. Кроме того, для главы Белого дома составляются "шпаргалки" для выступлений.

Ранее СМИ писали, что американские политики требуют проверить Байдена на деменцию. Соответствующее письмо якобы подписали 84 республиканца из палаты представителей, которые обратили внимание на спутанность сознания президента, его проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивую походку.

Новости мира: американские политики потребовали проверить Джо Байдена на деменцию