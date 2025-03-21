NBC: Байден может принять участие в новых избирательных кампаниях демократов

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Бывший американский президент Джо Байден планирует принять участие в организации новых избирательных кампаний Демократической партии США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Байден хочет заняться сбором средств на финансирование кампаний, в числе которых промежуточные выборы в конгресс в 2026 году. Например, он уже встречался с лидерами демократов, в том числе с новым председателем Национального комитета партии Кеном Мартином. При этом, отмечают журналисты, сейчас популярность демократов опустилась до рекордно низких 27%, минимума с 1990 года.

Внутри руководства демократов отсутствует единство по данному вопросу. Как считают некоторые лидеры демократов, Байден может помочь мобилизовать часть электората партии. Однако у некоторых есть опасения, что бывшей лидер ассоциируется с поражением в 2024 году и является символом прошлого партии.

Кроме того, сообщают источники, в предстоящих кампаниях также хотела бы быть задействована бывшая первая леди США Джилл Байден.

Сам экс-президент сейчас занят подготовкой своих мемуаров, содержание которых активно обсуждается с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном и экс-советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ранее члены конгресса США от Демократической партии попытались сорвать выступление действующего американского лидера Дональда Трампа перед парламентом страны. Почти сразу после начала речи президента демократы начали освистывать его, они также держали в руках таблички с надписями "Спасите MEDICAID" и "Защитите ветеранов". Один из демократов, Эл Грин, несколько раз прерывал речь главы Белого дома, из-за чего спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести его из зала.