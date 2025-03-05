Демократы освистали Трампа во время его выступления перед конгрессом

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Члены конгресса США от Демократической партии попытались сорвать выступление американского лидера Дональда Трампа перед парламентом страны. Как сообщает телеканал "360", почти сразу после начала речи президента демократы начали освистывать его.

Конгрессмены от Демократической партии во время выступления Трампа держали в руках таблички с надписями "Спасите MEDICAID", "Защитите ветеранов" и "Маск ворует". Один из демократов, Эл Грин, несколько раз прерывал речь главы Белого дома, из-за чего спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести его из зала.

Трамп раскритиковал демократов, отметив, что они не поддерживают его инициативы, независимо от их значимости. Как отметил политик, за все пять его выступлений перед конгрессом их "ничего не может порадовать, заставить улыбнуться, встать или аплодировать".

"Даже если бы я изобрел лекарство от самой ужасной болезни или сумел спасти целые нации и снизить преступность до исторически низкого уровня, они все равно не будут аплодировать", – сказал президент США.

Трамп во время выступления с посланием конгрессу сообщил, что получил письмо от украинского президента Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. Кроме того, по словам политика, он получал "мощные сигналы" о готовности к переговорам и от российской стороны.

Глава Белого также пообещал, что США в будущем установят свой флаг на Марсе, а также за пределами этой планеты. По мнению Трампа, США будут лидерами в освоении космоса.