Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США

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Президент США Дональд Трамп пригрозил промышленникам пошлинами за отказ локализовать производство в стране. Об этом он заявил в ходе обращения к конгрессу.

"Если вы производите свой продукт не в Америке, при администрации Трампа вы будете платить пошлины, и в некоторых случаях – довольно высокие", – приводит его слова РИА Новости.

Глава Белого дома пообещал сократить налоги для внутреннего производства и всей обрабатывающей промышленности, а также предоставить 100-процентное списание расходов компаний.

В ходе выступления Трамп также заявил, что для борьбы с инфляцией американские власти намерены снизить стоимость энергии и положить конец "вопиющей трате денег" налогоплательщиков.

США еще в начале февраля начали вводить пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики.

Несколько дней назад, 3 марта, начали действовать увеличенные таможенные пошлины на товары, поставляемые из КНР (20%). Как объяснил Трамп, Китай не принял адекватных шагов для смягчения кризиса с запрещенными наркотическими веществами. Власти КНР, в свою очередь, предупредили об ответных мерах.

