Песков заявил, что РФ не боится планов США по повышению пошлин

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РФ в настоящее время мало торгует с США, поэтому политика Вашингтона по повышению тарифов и пошлин не пугает. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У нас маленький товарооборот с США, я бы сказал, минимально возможный. Поэтому какие-то тарифы или пошлины оказать негативного влияния на нас не могут", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков отметил, что российские и американские компании заинтересованы в сотрудничестве, для которого существует широкое поле. Однако предметного обсуждения еще не было.

"В Эр-Рияде, действительно, упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний России и Америки. Такое поле есть, и есть заинтересованность компаний", – сказал он.

Между тем, по данным СМИ, США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов в Арктике, рассматривая этот регион как возможное направление для экономического сотрудничества. Оно рассматривается как один из ключевых приоритетов Вашингтона. Обсуждения между сторонами проходят на фоне попыток президента США Дональда Трампа добиться урегулирования на Украине, указали журналисты.

Россия и США на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля обсудили возможные энергетические проекты в Арктике, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его мнению, такие проекты и инвестиции в них со стороны обеих стран стали более вероятными после переговоров.

