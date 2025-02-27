Bloomberg: США и РФ обсуждают добычу ресурсов в Арктике и торговые маршруты

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США и Россия обсуждают совместную добычу природных ресурсов и развитие торговых маршрутов в Арктике, рассматривая этот регион как возможное направление для экономического сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, сотрудничество в энергетическом секторе рассматривается как один из ключевых приоритетов Вашингтона. Обсуждения между сторонами проходят на фоне попыток президента США Дональда Трампа добиться урегулирования на Украине.

Один из источников отметил, что Белый дом рассматривает сотрудничество с РФ в Арктике в качестве способа ослабить связи Москвы и Пекина в этом регионе. По его словам, этого будет сложно добиться, поскольку российско-китайские отношения сильно укрепились в последние годы.

Россия и США на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля обсудили возможные энергетические проекты в Арктике, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его мнению, такие проекты и инвестиции в них со стороны обеих стран стали более вероятными после переговоров.

В свою очередь, Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий (ФБТ) заявил, что Россия является безусловным лидером в Арктике.