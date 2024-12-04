Daily Mail: Арктика может полностью освободиться ото льда через три года

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Арктика в течение трех лет может полностью освободиться ото льда. Это станет "зловещей эпохой" для всех жителей планеты, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования ученых.

Специалисты провели исследования через компьютерные симуляции. В девяти из 300 случаев результаты показали, что первый день без ледяного покрова в Арктике может наступить уже через три года вне зависимости от какой-либо жизнедеятельности людей.

На основе этих же исследований ученые считают, что первый день безо льда в Арктике гарантированно наступит в течение 9–20 лет. При этом снижение количества выбросов парниковых газов уже не повлияет на это.

В результате серия экстремальных погодных явлений может растопить свыше 1,2 миллиона квадратных километров льда за короткий период времени. В материале издания отмечается, что к этому приведет потепление климата.

В частности, еще в марте 2022 года температура в некоторых районах Арктики была зафиксировано на уровне 10 градусов выше нормы. Текущий год при этом может быть одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

Исчезновение арктического льда может серьезно повлиять на экосистему, а также климат Земли из-за изменения погодных условий. Например, это может привести к похолоданию до минус 20 градусов на юге Италии либо к лесным пожарам в Скандинавии.

Еще одно исследование ученых ранее показало, что ледники при снижении выбросов могут потерять в массе 25–29% к 2100 году. Однако в случае неблагоприятного прогноза по уровню выбросов показатель может вырасти до 46–54%.

Процессы потепления климата в России проходят быстрее, чем в среднем по миру, сообщали синоптики. Так, в тропических регионах наблюдается потепление, однако оно там происходит медленно. А в умеренных широтах – в 2,5 раза быстрее.