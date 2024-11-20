ETH Zurich: ледники утратят до 29% своей массы к 2100 году

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Ледники при снижении выбросов могут потерять в массе 25–29% к 2100 году. Однако в случае неблагоприятного прогноза по уровню выбросов показатель может вырасти до 46–54%, заявили ученые ETH Zurich и Vrije Universiteit Brussel в своем исследовании, сообщает Pravda.Ru.

Интенсивность и масштаб таяния льда различаются в зависимости от региона. Ученые утверждают, что в европейских Альпах ледники могут потерять более 75% своего объема или даже полностью исчезнуть в наиболее неблагоприятных условиях. В то время как в Арктической Канаде, Исландии и Шпицбергене они сохранят значительную часть своей ледниковой массы.

Исследователи отметили, что ледники на Земле стремительно тают. Это может привести к повышению уровня Мирового океана, дефициту пресной воды, сокращению биологического разнообразия и нарушению устойчивости экосистем.

Работа специалистов охватила более 200 000 ледников по всему миру. Для оценки вероятности таяния они применили современные методы, которые были адаптированы под конкретные условия и основаны на точных данных. Это позволило создать более надежные прогнозы для каждого отдельного ледника. Такой подход имеет большое значение для эффективного управления водными ресурсами, предотвращения стихийных бедствий и работы гидроэлектростанций, которые получают энергию от ледников.

В перспективе ученые ожидают, что совершенствование методов спутникового наблюдения и моделирования ледников позволит повысить точность прогнозов. Эти технологии будут способствовать более глубокому пониманию реакции ледников на изменения климата и станут важным инструментом для планирования в регионах, где происходят подобные процессы.

Ранее ученые выяснили, что белые медведи станут более опасными для людей из-за болезнетворных микробов и вирусов, которые появились у этих животных в связи с глобальным потеплением в Арктике.

При этом ученые указывают, что повышение температур в регионе происходит практически в 4 раза быстрее, чем в среднем на Земле. Из-за этого белые медведи переносят все чаще инфекционные заболевания, которые могут быть опасны для человека, особенно для жителей Арктики.