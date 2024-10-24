PLOS One: белые медведи чаще контактируют с опасными микробами из-за потепления

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Белые медведи станут более опасными для людей из-за болезнетворных микробов и вирусов, которое появились у этих животных в связи с глобальным потеплением в Арктике. Это исследование ученые разместили в журнале PLOS One.

В рамках эксперимента исследователи изучили образцы крови белых медведей, взятые в период с 1987 по 1994 год и с 2008 по 2017 год. Это было необходимо для проверки антител к шести патогенам.

В результате пять из шести патогенов были обнаружены в свежих образцах крови: возбудители токсоплазмоза, неоспороза, лихорадки кроликов и бруцеллеза, а также чумы собак. Кроме того, степень воздействия некоторых патогенов усилилась в два раза. Это зависело от диеты животных и от роста самок.

При этом ученые указывают, что в Арктике повышение температур происходит практически в 4 раза быстрее, чем в среднем на Земле. Из-за этого белые медведи переносят все чаще инфекционные заболевания, которые могут быть опасны для человека, особенно для жителей данного региона. Исследователи объяснили, что патогены этих животных могут передаваться людям.

К серьезным климатическим последствиям может привести повышение температуры на Земле. Ученые обратили внимание на важность сохранения четырех природных систем: тропических лесов Амазонки, ледников Арктики и Антарктики и Атлантических течений. По мнению специалистов, одна из этих систем в будущем может быть разрушена в результате глобального потепления, что впоследствии приведет к краху оставшихся трех.

