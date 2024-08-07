Nature: повышение температуры на Земле приведет к серьезному изменению климата

Фото: depositphotos/titoOnz

Повышение температуры на Земле может привести к серьезным климатическим последствиям, предупредила международная команда ученых. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные научного журнала Nature Communications.

Специалисты обратили внимание на важность сохранения четырех природных систем: тропические леса Амазонки, ледники Арктики и Антарктики и Атлантические течения. Эксперты считают, что одна из этих систем в будущем может быть разрушена в результате глобального потепления, что впоследствии приведет к краху оставшихся трех.

"Установлено, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом столетии риск возникновения переломного момента составит 45%. <...> Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1 градуса после преодоления порога в 1,5 градуса", – уточняется в материале.

Для предотвращения губительных последствий нужно поддерживать нулевой уровень выбросов парниковых газов к 2100 году, заявили ученые. Это позволит обеспечить глобальную безопасность, уверены эксперты.

Грядущее замедление глобального "конвейера течений" изменит баланс соединений железа в толще вод Мирового океана, что негативно скажется на его способности поглощать углекислый газ в атмосфере. К такому выводу ранее пришли специалисты Массачусетского технологического института. Ученые смогли сделать на компьютере модель Мирового океана, которая учитывала то, как скорость движения воды между толщами воды на разной глубине помогает водорослям и микроорганизмам.

