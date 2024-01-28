У Земли впереди 10 тысяч лет теплого периода – Минприроды РФ

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Земля находится посередине межледникового периода, и у нее впереди еще примерно 10 тысяч лет относительно теплого климата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова на церемонии запуска в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.

Козлов отметил, что в настоящий момент наша планета находится в межледниковом периоде. Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, из которых осталось 10 лет.

При этом, как отметил заведующий лабораторией изменений климата и окружающей среды отдела географии полярных стран Арктического и антарктического НИИ Росгидромета Владимир Липенко, антропогенное воздействие может усугубить ситуацию. Из-за деятельности человека температура будет несколько выше комфортной.

В воскресенье, 28 января, президент России Владимир Путин дал разрешение эксплуатации нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. В мероприятии также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

До этого ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге Андрей Киселев спрогнозировал новые температурные рекорды в 2024 году. Климатолог подчеркнул, что одним из наиболее явных проявлений изменений климата стало глобальное потепление.