Путин дал старт работе зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде

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Президент России Владимир Путин дал разрешение эксплуатации нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России дал разрешение на запуск станции "Восток" по видеоконференции. В мероприятии также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин отметил, что российская научно-исследовательская станция "Восток" – одна из самых современных и хорошо оснащенных в Антарктиде. Президент отметил, что что до недавнего времени условия на станции были весьма скромными.

"Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже давно погребены под снегом. Даже чуть более поздние – частично или полностью погружены в снег", – отметил Путин,

Президент адресовал особые слова благодарности всем, кто внес свой вклад в создание нового зимовочного комплекса, в том числе компании "Новатэк".

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в понедельник, 29 января. Путин отметил, что за прошедший год удалось серьезно продвинуться в укреплении интеграции в рамках Союзного государства.