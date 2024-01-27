Путин вместе с Лукашенко открыл мемориал в память о жителях СССР, погибших от рук фашистов

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Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Главы России и Белоруссии приехали на церемонию на одной машине. Мемориал возвели по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического общества на территории Гатчинского района Ленинградской области.

В годы Великой Отечественной войны там располагались многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Мемориал представляет собой стелу, на вершине которой установили фигуру матери с детьми, а внизу выполнена масштабная скульптурная композиция, состоящая из 150 барельефов, воссоздающих истории реальных мирных жителей из разных уголков страны, погибших от рук нацистов.

Перед стелой горит Вечный огонь – у его основания на разных языках написаны названия концлагерей, находившихся в разных странах Европы. Его авторами выступили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Открытие мемориального комплекса приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В церемонии открытия мемориального комплекса приняли участие политики, общественные деятели и 80 участников слета "Внуки Победы. Ленинград" .

Во время открытия мемориала Путин заявил, что Россия будет продолжать расследование всех преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

"Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более миллиона ленинградцев – подчеркну, именно мирных жителей – стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек", – сказал президент.

Ранее Путин возложил цветы к монументу Рубежный камень на Невском пятачке по случаю 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Президент ранее заявил, что люди, которые пережили блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для российских граждан. Он напомнил о единстве и сплоченности людей, оказавшихся в Ленинграде во время блокады.