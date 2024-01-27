Минск и Москва открыты любым дружественным шагам навстречу – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед Минском и Москвой вновь поставлен вопрос о праве на жизнь восточнославянской цивилизации. При этом обе страны открыты дружественным шагам на встречу, подчеркнул глава Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск призывают к мирному диалогу, но при условии уважения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне.

"Мы мирные люди, мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных национальных культур. Мы открыты любым дружественным шагам навстречу – и в России, и в Беларуси", – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил важность сохранения правды о Великой Отечественной войне. Эта правда демонстрирует глубину нравственного и морального падения тех, кто встал под знамена нацистской Германии.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области.

До этого Путин возложил цветы к монументу Рубежный камень на Невском пятачке по случаю 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда.