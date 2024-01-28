Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024-2026 годы – МИД РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Дмитрий Азаров

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024–2026 годы на заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в понедельник, 29 января. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Прошедший год подтвердил, что Белоруссия является нашим ближайшим союзником и братской республикой, которая занимает уникальное место во внешнеполитической повестке России", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что за прошедший год удалось серьезно продвинуться в укреплении интеграции в рамках Союзного государства. Были выполнены 28 союзных программ, утвержденных в 2021 году и достигнут значительный прогресс в сближении законодательств наших стран и формировании единого социально-экономического пространства.

Полищук сообщил, что новый пакет интеграционных решений на очередной трехлетний период планируется утвердить на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед Минском и Москвой вновь поставлен вопрос о праве на жизнь восточнославянской цивилизации. При этом обе страны открыты дружественным шагам на встречу, подчеркнул глава Белоруссии. Президент Белоруссии также отметил важность сохранения правды о Великой Отечественной войне.