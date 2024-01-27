Путин и Лукашенко 29 января проведут в Петербурге Высший госсовет Союзного государства

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 января проведут в Сант-Петербурге заседание Высшего ГосСовета Союзного государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"29 января 2024 года в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко", – говорится в сообщении.

В рамках встречи лидеры двух стран подведут итоги выполнения основных направлений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Более того, на заседании планируют принять ряд важных решений, направленных на интеграцию и утвердить направления реализации положений договора на 2024–2026 годы.

До этого о возможной встрече политиков сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако он говорил, что встречу планировалось провести до конца текущей недели.

