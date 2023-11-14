14 ноября, 20:03Политика
Лукашенко пригласил Путина на саммит ОДКБ в ходе телефонного разговора
Фото: depositphotos/palinchak
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил Владимира Путина приехать на саммит ОДКБ 23 ноября в Минск. Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Она уточнила, что российский президент принял данное предложение. Кроме того, по ее словам, Лукашенко пригласил и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммит, однако тот отказался от визита.
"К этому президент Беларуси отнесся спокойно. Понимая, что это дело руководителя любого государства", – добавила пресс-секретарь.
При этом она подчеркнула, что Лукашенко посоветовал Пашиняну не торопиться и не принимать резких решений, а тщательно обдумывать шаги, которые могут привести к дезинтеграции из-за неверных решений.
Ранее стало известно, что армянский премьер не приедет на саммит ОДКБ в Минске. Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.
До этого Пашинян заявил, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.
Между тем он добавил, что страна ищет новых партнеров, поскольку Россия якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране.
РФ делает все возможное для налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном – Путин
Читайте также