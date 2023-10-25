Пашинян не видит преимуществ в присутствии в Армении российских военных баз – СМИ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране. Об этом передает газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что политик в интервью изданию заявил, что Армения ищет новых партнеров, ведь РФ якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Он считает, что произошедшее в Нагорном Карабахе привело республику к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

Также в середине октября Пашинян отмечал, что основания для пребывания в стране военной базы РФ и пограничников "ясны" и "продолжают существовать". По его словам, ни Ереван, ни Москва не поднимают вопросов по этой ситуации.

Российская 102-я военная база в Армении расположена в городе Гюмри в Ширакской области в рамках межгосударственного договора от 1995 года. В 2010-м в документ внесли изменения, согласно которым срок ее пребывания продлили с 25 до 49 лет, до 2044 года.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Песков заявил, что РФ продолжит работу для обеспечения прав армян Карабаха