В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Об этом пишет "Интерфакс".

"Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", – сказано в документе.

Отмечается, что указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Согласно ему, будут распущены все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года.

Уточняется, что населению Карабаха, в том числе тем, кто находится за пределами республики, после вступления данного указа в силу необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, чтобы принять решение о возможности пребывания или возвращения в Нагорном Карабахе.

Документ вступает в силу сразу после публикации.

Уточняется, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

Кроме того, в нем учитывается договоренность, достигнутая при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана. Согласно ей, жителям Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, будет обеспечен свободный, добровольный и беспрепятственный проезд со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору. В данном случае руководствуются статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены.

Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия. Со стороны Азербайджана погибли 192 военнослужащих, ранения получили 511.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян.

В Нагорном Карабахе сообщили о прекращении существования непризнанной республики