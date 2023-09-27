В Баку сообщили о гибели 192 военных ВС Азербайджана в ходе операции в Карабахе

Фото: телеграм-канал "Sputnik Азербайджан"

В Баку сообщили о гибели 192 и ранении 511 азербайджанских военнослужащих в ходе операции в Нагорном Карабахе.

По данным Минздрава республики, 180 погибших являлись военнослужащими министерства обороны Азербайджана, 12 – МВД страны.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате операции Азербайджана погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. Среди них мирные жители, в том числе дети. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян.

25 сентября на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел взрыв цистерны. Там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению. В результате погибли не менее 125 человек. Еще 89 человек пострадали.

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