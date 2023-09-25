Почти 3 тыс человек покинули Карабах и выехали в Армению

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

По состоянию на 05:00 по московскому времени 2 906 человек выехали из Нагорного Карабаха в Армению. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

"Из 2 100 зарегистрированных около 1 000 человек разъехались по выбранным местам жительства, а остальным 1 100 правительство предоставило место для проживания (часть из них еще заселяется)", – говорится в сообщении.

19–20 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.

20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

После этого жители Еревана начали приходить на площадь Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".

21 сентября в Евлахе состоялась встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению